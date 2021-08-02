Чита, 2 августа, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Забайкальские семьи начнут получать «президентские» единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на подготовку детей к школе со 2 августа. Их получат порядка 180 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет. Об этом сказал первый заместитель председателя правительства региона Андрей Кефер во время оперативного совещания. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Семья

«Отмечу, что правительство России ускорило сроки начала выплат — ранее их планировалось начать с 16 августа. В связи с этим прошу провести информационную работу с населением для того, чтобы у забайкальцев не возникало вопросов о сроках и порядке получения президентской поддержки» — пояснил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российское правительство утвердило постановление о начале выплат на школьников со 2 августа. Предусмотреть выплаты родителям школьников поручил президент России Владимир Путин.

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