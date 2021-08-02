Абакан, 2 августа, 2021, 07:35 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 175 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 августа в республиканском правительстве.

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С начала 2021 года в регионе выявили 13 093 носителя коронавируса, выздоровели 11 865 человек. За сутки список выздоровевших пополнился 74 фамилиями.

На сегодняшний день в Хакасии амбулаторно лечатся 5187 ковид-пациентов, в стационарах — 1304. К аппаратам ИВЛ подключены 17 человек.

Напомним, 1 августа в Хакасии выявили 177 носителей коронавируса, выздоровел 81 человек.