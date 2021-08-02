Нанкин, Китай, 2 августа, 2021, 07:33 — ИА Регнум. Восточно-китайский город Нанкин построил шесть надувных лабораторий, чтобы улучшить свои возможности по тестированию населения после недавнего возобновления случаев заболевания COVID-19 в городе, сообщает агентство Синьхуа.

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Нанкин начал строительство шести испытательных лабораторий «Falcon» 25 июля. Три лаборатории были введены в эксплуатацию утром 26 июля, а остальные были завершены к концу 27 июля. Лаборатории позволяют ежедневно проверять 180 000 образцов, а если проводить смешанные тесты образцов, то каждый день можно проверять до 1,8 млн человек.

Город начал свою вторую всеобъемлющую кампанию по тестированию на новый коронавиурс после того, как сотни случаев были выявлены в аэропорту города, а также призвал жителей не покидать город без необходимости.