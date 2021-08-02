Кызыл, 2 августа, 2021, 07:32 — ИА Регнум. В Туве сняли часть ограничений, введённых из-за угрозы распространения коронавируса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, решение принято в связи с незначительным снижением заболеваемости COVID-19.

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Так, со 2 августа смогут возобновить работу торговые центр, непродовольственные магазины, бани, прачечные, химчистки при условии заполняемости на более 50% от мощности.

«Для фитнес-клубов и залов, салонов красоты, парикмахерских, массажных и маникюрных салонов установлены следующие требования: заполняемость не более 25% и прием клиентов по предварительной записи», — отметили в правительстве.

Кроме того, предприниматели и сотрудники заведений должны быть привиты от коронавируса.