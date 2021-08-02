Чита, 2 августа, 2021, 07:29 — ИА Регнум. По состоянию на 2 августа в рамках массовой вакцинации от COVID-19 в Забайкалье первым компонентом «Спутник-V» привит 263 261 человек (+539 за последние сутки), вторым — 213 246 (+403 за последние сутки).

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация

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Таким образом, всего привиты уже 426 507 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, В Забайкальском крае проживает более одного миллиона человек. Ранее регион получил 19 200 доз вакцины «Спутник-V».

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