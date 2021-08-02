Чебоксары, 2 августа, 2021, 07:28 — ИА Регнум. В Чувашии федеральное ведомство требует от администрации Канаша выпустить в Волгу более 119 тыс. мальков стерляди. Соответствующее заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Мальки стерляди

Заявителем выступило Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. Ответчиком является администрация города Канаша.

В исковом заявлении речь идёт об обязании мэрии «выпустить в Чебоксарское водохранилище жизнестойкую молодь стерляди навеской 3 г. в количестве 119 225 штук».

Дело подготовлено к судебному разбирательству, первое заседание назначено на 16 августа. Суд обязал стороны обеспечить явку полномочных представителей, которых на предварительном рассмотрении не было.

Отметим, что Канаш находитсяв части водораздела рек Малого Цивиля и Кубни. Реки Кубня и Цивиль являются притоками Волги.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно Чебоксарская ГЭС проводит мероприятия по зарыблению Волги мальками стерляди. Отметим, что стерлядь занесена в Красную книгу, в длину она может достигать 120 см и жить до 30 лет. Через 5−8 лет после выпуска в реку рыба сможет дать потомство.