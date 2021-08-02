Лима, , 07:26 — REGNUM Повременить с переносом официальной резиденции главы государства из Дворца правительства решил президент Перу Педро Кастильо. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба правительства республики.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Во время церемонии инаугурации, которая состоялась 28 июля, Кастильо заявил, что настало время «порвать с колониальными оковами и символами» и передать Дворец правительства Перу новому министерству. С переносом резиденции из Дворца правительства было принято решение повременить до определения подходящего альтернативного места для переезда канцелярии президента.

Напомним, Дворец правительства Перу, он же Дом Писарро, является официальной резиденцией главы государства с 1938 года. Франсиско Писарро был конкистадором, возглавлявшим испанские войска во время завоевания империи инков в XVI веке.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вступлении в должность избранного президентом Перу Педро Кастильо.

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