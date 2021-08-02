Кызыл, 2 августа, 2021, 07:24 — ИА Регнум. В правительстве Тувы состоялось внеочередное экстренное заседание в связи с убийством 10-месячного младенца в Кызыле. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Следственное управление СКР по Туве В Туве убили 10-месячного младенца

По данным комиссии по делам несовершеннолетних при мэрии Кызыла, семья погибшего ребёнка не состояла на учёте. При этом родители часто выезжали в район и просили соседей присмотреть за домом.

«По итогам экстренного заседания и.о. заместителя председателя правительства Тувы Саида Сенгии дала поручение министерству труда и социальной политики республики оказать семье погибшего ребёнка психологическую и материальную помощь», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 29 июля, когда родители младенца уехали в район, оставив младенца с родственницей, ранее судимой по тяжкой статье. Та начала распивать спиртные напитки с приятелем.

По версии следствия, в ходе застолья между собутыльниками произошла ссора, переросшая в драку. Женщина ударила в сторону мужчины ножом, на руках у которого был ребёнок. В результате удар пришёлся в спину младенца. Его доставили в больницу, где он скончался, несмотря на усилия врачей.