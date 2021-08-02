Чита, 2 августа, 2021, 07:20 — ИА Регнум. Забайкальский край получил 19 200 доз вакцины «Спутник-V». Об этом 2 августа сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова исполняющей обязанности министра здравоохранения региона Оксаны Немакиной.

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«Данная партия прошла необходимые этапы маркировки, распределена и уже доставляется по медицинским учреждениям города Читы и края. Новую партию вакцины распределили таким образом, чтобы в каждом районе где это необходимо вакцина появилась.

В Чите вакцина направлена в клинический медицинский центр, дорожную клиническую больницу, городскую больницу№ 2, а также районную читинскую больницу», — пояснила Немакина.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одна крупная партия вакцины от коронавируса (26 330 доз) поступила в Забайкальский край с 12 по 18 июля.

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