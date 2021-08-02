Иркутск, 2 августа, 2021, 07:12 — ИА Регнум. В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 3870 человек, причём 27 из них добавили в сводку за последние сутки. Таковы данные оперативного штаба на 2 августа 2021 года.

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Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет уже 86 625 человек (+396 за последние сутки).

Госпитализированы 4928 (+10 за последние сутки). Выздоровели 74 264 пациента (+63 за последние сутки). Ещё 383 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за последние сутки).

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