Магадан, 2 августа, 2021, 07:22 — ИА Регнум. На направлении Магадан — Москва авиакомпания «Россия» по-прежнему выполняет девять рейсов в неделю, но судя по наличию билетов для потока пассажиров в августе их мало — на этот период билетов экономкласса по плоскому тарифу практически нет, доступен бизнес-класс от 56 тыс. рублей в одну сторону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе Общественной палаты Колымы.

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Из Магадана в Москву на два месяца вперёд и из Москвы в Магадан на конец сентября недорогие билеты продаются свободно. Соответственно, средний круговой авиатариф на московском направлении составляет сейчас 47,5 тыс. рублей. Месяц назад средний тариф был таким же.

На хабаровском направлении средняя цена билетов туда и обратно снизилась за месяц на 8,6% и составляет сейчас 24,8 тыс. рублей.

Дешевле улететь в Хабаровск из столицы Колымы и обратно авиакомпанией «Аврора» — 23,5−25,5 тыс. рублей, у «Якутии» (летает по средам) несколько дороже — 27,3 тыс. У обоих авиакомпаний это цены на самые дешёвые безбагажные и невозвратные билеты.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Магаданской области обращаются во всем инстанции с жалобами на нехватку доступных по цене авиабилетов в Москву.