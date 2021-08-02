Киев, , 07:09 — REGNUM Статус особого союзника вне НАТО могут потребовать у США в условиях достройки российского газопровода «Северный поток — 2» власти Украины. Об этом 1 августа заявил в эфире телеканала «Украина 24» украинский политический эксперт Тарас Семенюк.

«Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Paul Langrock

Семенюк пояснил, что раз Германия и США уже определились с проектом, и судьба газопровода уже решена в стратегическом смысле, то у Украины есть причины требовать у США статус союзника вне НАТО. По мнению Семенюка, президент Украины Владимир Зеленский вполне может поднять этот вопрос на предстоящей встрече с президентом США Джозефом Байденом.

Украинский эксперт уточнил, что после запуска газопровода возрастёт угроза национальной безопасности Украины. Особый статус союзника США вне НАТО, отметил Семенюк, будет хорошей альтернативой, поэтому переговоры с Байденом нужно вести именно в этом ключе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кандидат на пост канцлера Германии Армин Лашет пригрозил России санкциями в случае использования газопровода «Северный поток — 2» против Украины.