Томск, 2 августа, 2021, 07:05 — ИА Регнум. В Томскую область поступила партия вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» — 11 800 доз. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 августа в областном оперативном штабе.

Mos.ru Вакцинация

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Препарат распределят во все муниципальные образования региона. Уточняется, что «Спутник Лайт» вводится однократно. Его используют для вакцинации граждан, уже переболевших коронавирусной инфекцией, а также для повторной вакцинации.

За весь период прививочной кампании Томская область получила 282 655 доз различной вакцины от COVID-19. Больше всего в регионе поступило вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») — 244 909 доз.

Напомним, на сегодняшний день от коронавируса привились 238 004 жителя Томской области, в том числе 80 239 человек старше 60 лет. Оба компонента вакцины получили 182 828 человек. «Спутник Лайт» выбрали 240 томичей.