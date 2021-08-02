Якутск, 2 августа, 2021, 07:04 — ИА Регнум. 160 жителей Якутии за прошедшие сутки заразились коронавирусом. Всего число заболевших COVID-19 за всё время пандемии достигло 44 721 человека, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных портала стопкоронавирус.рф.

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Ещё пять человек погибли от инфекции (днём ранее — восемь). Всего умер от COVID-19 уже 901 якутянин, выздоровели — 30 702. За сутки победили болезнь 10 жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии жалуются на дефицит вакцины от COVID-19 Жалоба на нехватку материала для прививания от инфекции поступила от жительницы республики на портал для приёма обращений от населения One Click Yakutia.

По словам якутянки, она обзвонила все поликлиники Якутска, ни в одной из них первого компонента вакцины нет. Женщина не может привиться, а без прививки её не допускают на работу.