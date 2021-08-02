Горно-Алтайск, 2 августа, 2021, 07:04 — ИА Регнум. В Республике Алтай зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в июне умерли жительницы Улаганского, Майминского районов и Горно-Алтайска.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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Возраст скончавшихся — 63, 75 и 66 лет соответственно. По заключению патологоанатомов, во всех трёх случаях смерть наступила в результате заражения коронавирусом и тяжёлой двухсторонней пневмонии.

«Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 310 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 265 — от COVID-19, 45 — от иных причин», — добавили в оперштабе.