Улан-Удэ, 2 августа, 2021, 06:59 — ИА Регнум. В Бурятии заболеваемость COVID-19 идёт на спад. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 180 новых случаев заражения коронавирусом.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 130 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 52 937, из которых почти половина зарегистрирована в столице республики Улан-Удэ. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 47 532 человека, в том числе 56 за последние сутки.

По ситуации на утро 2 августа в списке контактных лиц числятся более 15,5 тыс. жителей.