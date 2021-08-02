Омск, 2 августа, 2021, 06:54 — ИА Регнум. Житель Казахстана обокрал пожилую омичку, продающую котят. Как сообщили ИА REGNUM в областном УМВД, возбуждено уголовно дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).

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К полицейским обратилась 75-летняя омичка, лишившаяся 18,5 тыс. рублей. По словам женщины, её дочь разместила объявление о продаже котят британской породы. Нашёлся «покупатель», заводчица дала ему номер телефона и карты своей матери. За каждого котёнка женщина должна была получить 3,3 тыс. рублей.

Покупатель заявил, что у него возникли сложности во время перевода денег. Пожилая женщина сообщила банковские данные, которые он попросил. А вечером в личном кабинете банка женщина обнаружила пустой счёт. Деньги перевели на неизвестные счета двумя операциями.

Оказалось, что спустя час после телефонного разговора с незнакомцем пенсионерке пришло смс-сообщение о смене пароля в личном кабинете банковского приложения. Женщина не придала значения этой информации. Стражи порядка установили, что звонок поступил из Казахстана. Деньги ушли туда же — на расчётный счёт одного из банков.

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