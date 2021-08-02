Пекин, 2 августа, 2021, 06:47 — ИА Регнум. Верховный народный суд Китая в среду определил набор правил работы систем распознавании лиц, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Мир Юрского периода 2». Реж. Хуан Антонио Байон. 2018. США Лицом к лицу

Правила касаются вопросов, связанных правоприменением при рассмотрении гражданских дел, связанных с использованием технологии распознавания лиц при обработке личной информации.

Неправильное использование системы распознавания лиц в деловых или общественных помещениях без законного разрешения является нарушением прав личности в соответствии с новыми правилами.

Когда онлайн-платформы или приложения пытаются получить одобрение пользователей при обработке их лицевой информации, конкретные положения должны быть представлены пользователям для особого рассмотрения, а не быть похоронены под спудом общих условий, говорится в документе.

Это также исключает практику принуждения пользователей соглашаться с условиями распознавания лиц, если они хотят использовать те или иные услуги, которые не зависят от доступа к информации о лицах.

В ситуации, когда предприятия по управлению недвижимостью устанавливают системы распознавание лиц в качестве единственного метода аутентификации людей, входящих на территорию этой собственности, для тех, кто не согласен с использованием распознавания лиц, должны быть предусмотрены разумные альтернативные методы.

Суды по запросу также могут, в соответствии с конкретными обстоятельствами дела, вынести судебный запрет на нарушение прав личности в соответствии с законом, согласно документу. Правила вступили в силу с 1 августа.