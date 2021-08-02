Якутск, 2 августа, 2021, 06:44 — ИА Регнум. На федеральной автодороге «Вилюй» в Якутии ночью 2 августа произошло крупное ДТП. В аварии погибли три человека, в том числе подросток, и пострадали двое детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

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Семья ехала в Якутск из села Сунтар. За рулём была женщина, она не справилась с управлением и машина слетела с дороги. Пострадавшие дети находятся в больнице. По факту ДТП прокуратура проводит проверку. Региональные СМИ подчёркивают, что на участке дороги, где произошла авария, была задымлённость из-за лесных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным главного лесничего Якутии Сергея Сивцева, в этом году в республике тушат в три раза больше лесных пожаров, чем в прошлом году. На 31 июля 2021 года в Якутии действовали 163 лесных пожара.