Владивосток, 2 августа, 2021, 07:01 — ИА Регнум. Все школы Владивостока оборудуют системами электронного доступа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии 2 августа.

Александра Майер ИА REGNUM В школу

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«Во всех школах города установят турникеты с системой электронных карт. При использовании карты на посту охраны будет появляться фото ребёнка или его родителей и их данные. Будет исключена история, когда по одной и той же карте могут зайти десять человек. В комплексе с турникетами будут установлены видеокамеры, доступ к изображению получит охрана и сотрудники МВД. Видео будет храниться в течение 30 дней. Эти меры сделают образовательное пространство более безопасным. Установка турникетов начнется в ближайшее время», — сказал глава Владивостока Константин Шестаков.

Кроме того, по картам в школы будут проходить и учителя.

Проект «Цифровое Приморье» предполагает создание цифровой инфраструктуры и системы управления в регионе и четырех его муниципалитетах — Владивостоке, Находке, Артеме и Уссурийске. Проект реализуется в форме государственно-частного партнерства (ГЧП).

Как сообщало ИА REGNUM, с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья» в регионе начали контролировать соблюдение требований по хранению и использованию архивных документов.