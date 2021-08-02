Екатеринбург, 2 августа, 2021, 06:39 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в рамках заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию, проводившегося в режиме видеоконференции, отчитался заместителю председателю правительства РФ Марату Хуснуллину о достижении регионом показателей национальных целей.

Департамент информационной политики Свердловской области Евгений Куйвашев

Марат Хуснуллин отметил в целом хорошую динамику развития региона и обратил внимание на необходимость повысить показатели по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

«Хороший пример — 60% прирост. Потенциал Екатеринбурга и Свердловской области очень высокий», — сказал он, напомнив, что вскоре в регионе начнётся большая работа по строительству кольцевой дороги по поручению президента РФ Владимира Путина.

Напомним, на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги» из федерального бюджета Свердловской области выделено более четырех миллиардов рублей. В 2021 году в регионе запланирован ремонт 120 километров дорог на более чем 100 объектах.

Кроме того, Евгений Куйвашев рассказал о высоких темпах в реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».

«За первое полугодие текущего года введен в строй 1 миллион 191 тысяча квадратных метров жилья. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего по итогам 2021 года планируем ввести в эксплуатацию 2 миллиона 700 тысяч квадратных метров. Контрольный показатель будет выполнен», — сообщил он.

Также, по словам Евгения Куйвашева, в Свердловской активно ведётся работа по расселению аварийного жилья. За два года переселено уже более пяти тысяч человек. По итогам 2021 года площадь расселенного жилья должна превысить 97 тысяч квадратных метров — жилищные условия смогут улучшить более пять тысяч уральцев.

«Реализация национального проекта позволяет нам успешно решать задачи по повышению доступности жилья и обновлению городских пространств. Вместе с тем, рассчитываем, что запуск новых стратегических инициатив по ускоренному инфраструктурному развитию позволит нам поднять планку в благоустройстве и комфортности уральских городов», — отметил Евгений Куйвашев.