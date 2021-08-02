Синин, Китай, 2 августа, 2021, 06:39 — ИА Регнум. Метеорологическая радиолокационная станция нового поколения была введена в опытную эксплуатацию в провинции Цинхай на северо-западе Китая на высоте 4600 метров над уровнем моря, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным метеорологического управления Цинхая, станция, которая является самой высокогорной метеорологической радиолокационной станцией в Китае, расположена во внутренних районах района Сандзянъюань.

В районе Сандзянъюань находятся верховья реки Янцзы, самой длинной реки в Китае, Хуанхэ, второй по длине в стране, и реки Ланьцанцзян (известной как река Меконг за пределами Китая).

Расположенная на высоте 4672,97 метра над уровнем моря станция находится на вершине горы к северу от аэропорта «Батан» городе Юйшу и примерно в 30 км от центра города Юйшу.

Официальные лица из метеорологического управления Цинхая заявили, что метеорологическая радиолокационная станция соответствует техническим требованиям для эксплуатации после двух месяцев установки и испытаний.

Радиолокационная станция заполняет пробел в мониторинге высотных метеорологических данных в районе Сандзянъюань. Она будет обеспечивать мониторинг погоды для животноводческого производства, охрану окружающей среды, прогнозировать природные катаклизмы и давать раннее предупреждение, а также авиационные метеорологические службы в регионе, отметили чиновники.