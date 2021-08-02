Благовещенск, 2 августа, 2021, 06:37 — ИА Регнум. Жители Амурской области продолжают активно ставить прививки от COVID-19. Вакцинировались от коронавируса в регионе уже более 205 тысяч человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе управления Роспотребнадзора Приамурья.

Donland.ru Вакцинация

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Подать заявку на вакцинацию в Амурской области можно не только через портал государственных услуг, но и в торговых центрах «Мега» и «Острова» в Благовещенске.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье на 5,8% выросла заболеваемость COVID-19. За неделю заразились 910 человек, треть из них болеют пневмонией. За весь период пандемии в Приамурье инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 27 843 человек.