Чунцин, Китай, 2 августа, 2021, 06:34 — ИА Регнум. По данным местных властей, в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая в первой половине 2021 года значительно вырос объем трансграничных грузовых перевозок по автомобильным дорогам, сообщает агентство Синьхуа.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Юань

С января по июнь в общей сложности 1666 грузовых автомобилей перевезли товаров на сумму около 997 млн юаней ($154,01 млн), что на 70% и 107% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, соответственно, показали данные базы логистики Chongqing Highway.

Служба трансграничных автомобильных перевозок Чунцина была запущена в 2016 году. Она в основном обслуживает страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Это значительно сократило время транспортировки по сравнению с морскими перевозками.

Запчасти для автомобилей и мотоциклов, произведенные в Чунцине и прилегающих регионах, доставляются непосредственно в Юго-Восточную Азию, в то время как зерно, нефть и древесина, произведенные в Юго-Восточной Азии, доставляются в Чунцин, а также в центральный и западный Китай.

В этом году Чунцин запустил новые автомобильные трансграничные грузовые маршруты, которые связывают город с Вьентьяном, столицей Лаоса, а также с Киргизией.

Для автотранспортных средств, следующих по маршруту Чунцин — Вьентьян, в субрегионе Большого Меконга были выданы временные въездные документы. С новым разрешением грузовикам из Китая разрешен круглосуточный доступ к местам назначения без необходимости пересаживаться на местные грузовики на границах.

В настоящее время служба грузовых перевозок по трансграничным автомобильным дорогам Чунцина обслуживает девять маршрутов в страны АСЕАН и Центральную Азию.