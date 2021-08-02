В Эвенкии прогнозируется высокая пожароопасность
Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, 2 августа, 2021, 06:33 — ИА Регнум. Высокая пожарная опасность IV класса прогнозируется в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края 2 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Mchs.gov.ru
Лесной пожар
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Также 2 августа в центральных и южных районах края местами ожидаются грозы.
Как сообщало ИА REGNUM, высокая пожароопасность прогнозируется в Новосибирской области.
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