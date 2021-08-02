Екатеринбург, 2 августа, 2021, 06:32 — ИА Регнум. В Екатеринбурге девушка украла 400-килограммовое дерево из губернаторского сада. Об этом говорится на странице городского музея компьютеров и игр в соцсети «ВКонтакте».

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Момент кражи попал на видео. Дама смело взяла растение и унесла.

«Мы решительно намерены найти дерево и наказать виновную. Кто опознал девушку напишите, пожалуйста нам в группу», — говорится в сообщении.

Также представители музея дали воровке шанс вернуть похищенное до понедельника, 2 августа. По последним данным, девушка уже вышла с ними на связь и пообещала это сделать.

«На этом инцидент будет исчерпан», — отметили в учреждении.