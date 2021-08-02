Владивосток, 2 августа, 2021, 06:40 — ИА Регнум. Власти Приморья вводят из-за угрозы прохождения мощного циклона режим повышенной готовности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 2 августа.

Sochi.ru Ливень

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По данным синоптиков с 4 августа в Приморье ожидается серьёзное ухудшение погоды — возможны ливни с сильным ветром. Пик непогоды придется на 7−8 августа. В связи с этим на территории региона вводится режим повышенной готовности.

«Уже сейчас нужно усилить аварийные бригады, определить дополнительную технику и оборудование для оперативного устранения обрывов электролиний, быстрого реагирования на подмывы мостов и дорог», — сказал на совещании с муниципалитетами губернатор Олег Кожемяко.

Глава региона добавил, что необходимо обратить внимание на готовность к возможному оказанию помощи и эвакуации отдыхающих на побережьях и реках края, а также, при необходимости, развертыванию пунктов временного размещения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ливень в Амурской области 1 августа заблокировал дороги, подтопил дома и огороды, размыл мосты. В населённые пункты Валуево, Александровка, Талакан проезд невозможен, в село Гомелевка из-за повреждения моста можно попасть только по объездной дороге.