Пекин, 2 августа, 2021, 06:28 — ИА Регнум. Китай зафиксировал быстрый рост потребления электроэнергии в первом полугодии этого года, сообщает агентство Синьхуа.

AKuptsova Электроэнергетика

За первые шесть месяцев потребление электроэнергии в стране выросло на 16,2% по сравнению с предыдущим годом, сообщил на пресс-конференции официальный представитель Национального управления энергетики Китая Ли Фулун.

Потребление в первом полугодии выросло на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что составляет в среднем 7,6% в годовом исчислении за два года, сказал Ли. Промышленное энергопотребление выросло на 16,5% в годовом исчислении. Это способствовало почти 70% росту общего потребления электроэнергии в стране за этот период.

Потребление угля выросло на 10,7% в годовом исчислении, в то время как рыночный спрос на природный газ вырос на 21,2%. Столкнувшись с растущим спросом на электроэнергию, Китай активизировал усилия по обеспечению надлежащего энергоснабжения.

Национальная комиссия по развитию и реформам, главный экономический планировщик Китая, недавно призвала соответствующие органы власти внимательно следить за влиянием экономической деятельности и изменений погоды на спрос на электроэнергию и, соответственно, оперативно вносить изменения в план реагирования на чрезвычайные ситуации.

Усилия должны также способствовать повышению генерирующей мощности всех типов электрогенераторов. В нем также говорится, что следует улучшить межрегиональную передачу электроэнергии и аварийное резервное энергоснабжение.