Потребление электроэнергии в Китае взлетело на 16,2%
Пекин, 2 августа, 2021, 06:28 — ИА Регнум. Китай зафиксировал быстрый рост потребления электроэнергии в первом полугодии этого года, сообщает агентство Синьхуа.
За первые шесть месяцев потребление электроэнергии в стране выросло на 16,2% по сравнению с предыдущим годом, сообщил на пресс-конференции официальный представитель Национального управления энергетики Китая Ли Фулун.
Потребление в первом полугодии выросло на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что составляет в среднем 7,6% в годовом исчислении за два года, сказал Ли. Промышленное энергопотребление выросло на 16,5% в годовом исчислении. Это способствовало почти 70% росту общего потребления электроэнергии в стране за этот период.
Потребление угля выросло на 10,7% в годовом исчислении, в то время как рыночный спрос на природный газ вырос на 21,2%. Столкнувшись с растущим спросом на электроэнергию, Китай активизировал усилия по обеспечению надлежащего энергоснабжения.
Национальная комиссия по развитию и реформам, главный экономический планировщик Китая, недавно призвала соответствующие органы власти внимательно следить за влиянием экономической деятельности и изменений погоды на спрос на электроэнергию и, соответственно, оперативно вносить изменения в план реагирования на чрезвычайные ситуации.
Усилия должны также способствовать повышению генерирующей мощности всех типов электрогенераторов. В нем также говорится, что следует улучшить межрегиональную передачу электроэнергии и аварийное резервное энергоснабжение.