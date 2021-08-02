Якутск, 2 августа, 2021, 06:26 — ИА Регнум. Якутию не обеспечивают достаточным количеством вакцины. Жалоба на нехватку материала для прививания от инфекции поступила от жительницы республики на портал для приёма обращений от населения One Click Yakutia, сообщает 2 августа корреспондент ИА REGNUM.

Tim Reckmann Вакцинация

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По словам якутянки, она обзвонила все поликлиники Якутска, ни в одной из них первого компонента вакцины нет. Женщина не может привиться, а без прививки её не допускают на работу.

«Постановление об обязательной вакцинации сделали, а об обеспечении достаточным количеством вакцин не подумали», — пожаловалась жительница Якутска.

В министерстве здравоохранения республики ей ответили, что вакцина распределяется по регионам России по плану Минздрава РФ, а постановление об обязательной вакцинации было вынесено региональным управлением Роспотребнадзора РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нехватку российских вакцин от COVID-19 в ряде российских регионов временной сложностью, связанной с логистикой.