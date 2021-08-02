Урумчи, Китай, 2 августа, 2021, 06:25 — ИА Регнум. Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN) показала 29 июля документальный фильм, в котором рассказывается о жизни и работе простых людей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Ceyhun Kavakci Житель Синьцзяна

Съемочная группа документального фильма под названием «На пути к счастью» посетила несколько мест, включая Аксу, Кашгар и Урумчи в Синьцзяне, Цзиньхуа в провинции Чжэцзян и Дунгуань в провинции Гуандун, чтобы запечатлеть реальные сцены работы и жизни восьми человек.

В 52-минутном документальном фильме представлены их вдохновляющие истории о том, как они создали лучшую жизнь и реализовали свои мечты, усердно работая.

Документальный фильм показывает, как люди всех этнических групп в Синьцзяне стремятся улучшить свой уровень жизни, реализовать себя и прогрессировать вместе с остальной частью страны.

В нем также рассказывается о защите прав трудящихся правительствами на всех уровнях и фактически опровергаются заблуждения о «геноциде» и «принудительном труде» в регионе, расхожие среди некоторых людей за рубежом.