Урумчи, Китай, 2 августа, 2021, 06:22 — ИА Регнум. Бывший высокопоставленный чиновник из Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая предстал 29 июля перед судом за получение взяток в Промежуточном народном суде Сучжоу провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

Бывший заместитель председателя правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Жэнь Хуа, была обвинена в получении денег и ценностей на сумму 47,15 млн юаней (около $7,27 млн).

Жень якобы воспользовалась своим положением, чтобы помочь частным лицам в вопросах, связанных с контрактами на развитие инфраструктуры, деловыми операциями, банковскими кредитами и организацией рабочих мест в период с 2007 по 2020 год, когда она последовательно занимала разные должности.

Прокуроры, обвиняемая и ее адвокаты провели перекрестный допрос доказательств и представили свои соответствующие отчеты, говорится в заявлении суда. В своем заключительном заявлении Жень признала себя виновной и выразила раскаяние.

В судебном процессе приняли участие более 20 человек, в том числе представители прессы и общественности. Приговор будет оглашен в надлежащее время.