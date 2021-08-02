Екатеринбург, 2 августа, 2021, 06:18 — ИА Регнум. В Екатеринбурге скоропостижно скончался гендиректор комплекса «Уралец» и ледовой арены им. Александра Козицына Андрей Синецкий. Ему было 40 лет.

Владислав Фальшивомонетчик Культурно-развлекательный комплекс «Уралец»

О причинах смерти официально не сообщается. В некрологах отмечают, что Андрей Владимирович был при жизни истинным энтузиастом хоккея. В течение многих лет он успешно возглавлял ледовые арены Верхней Пышмы и Екатеринбурга, занимался их модернизацией и развитием.

«Он был настоящим другом для каждого из нас, надежной опорой для всех трёх команд, входящих в нашу систему», — говорится на сайте хоккейного клуба «Автомобилист».

Комплекс «Уралец» Андрей Синецкий возглавил в 2016 году.