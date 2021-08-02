Анадырь, 2 августа, 2021, 06:28 — ИА Регнум. Губернатор Чукотки Роман Копин заявил о начале отопительного сезона в округе.

Kuzpress.ru Без отопления

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«Поступило много обращений на открытую линию и в комментариях, поэтому хочу написать про то, что очень волнует жителей.

Лето выдалось сырое и холодное, поэтому приняли решение подключать отопление раньше сроков. На здоровье жителей экономить не будем», — написал в соцсетях Роман Копин 1 августа.

Так, по словам губернатора в Провиденском городском округе отопление подключили на прошлой неделе, кроме двух домов — по техническим возможностям.

В Анадыре запуск отопления планируют на следующей неделе.

В городском округе Эгвекинот заканчиваются ремонтные работы. Отопление и горячую воду дадут в ближайшие два дня.

В Билибинском районе ещё продолжаются ремонтные работы, по окончании которых подадут тепло.

«Сейчас идут ремонты котельных, и их надо завершить. Договариваемся с Чукоткоммунхозом о досрочном завершении ремонтов и о немедленном включении сразу, как появится техническая возможность», — ответил губернатор на вопросы местных жителей о начале отопительного сезона в других районах округа.

Также Роман Копин распорядился включать уличное освещение.

«На улицах уже темно, поэтому прошу муниципалитеты обратить на это внимание», — добавил глава Чукотки.

Как сообщало ИА REGNUM, в северных регионах Дальнего Востока лето кончилось — на Чукотке в начале и в конце июля шли дожди с мокрым снегом.