На Чукотке начался отопительный сезон
Анадырь, 2 августа, 2021, 06:28 — ИА Регнум. Губернатор Чукотки Роман Копин заявил о начале отопительного сезона в округе.
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«Поступило много обращений на открытую линию и в комментариях, поэтому хочу написать про то, что очень волнует жителей.
Лето выдалось сырое и холодное, поэтому приняли решение подключать отопление раньше сроков. На здоровье жителей экономить не будем», — написал в соцсетях Роман Копин 1 августа.
Так, по словам губернатора в Провиденском городском округе отопление подключили на прошлой неделе, кроме двух домов — по техническим возможностям.
В Анадыре запуск отопления планируют на следующей неделе.
В городском округе Эгвекинот заканчиваются ремонтные работы. Отопление и горячую воду дадут в ближайшие два дня.
В Билибинском районе ещё продолжаются ремонтные работы, по окончании которых подадут тепло.
«Сейчас идут ремонты котельных, и их надо завершить. Договариваемся с Чукоткоммунхозом о досрочном завершении ремонтов и о немедленном включении сразу, как появится техническая возможность», — ответил губернатор на вопросы местных жителей о начале отопительного сезона в других районах округа.
Также Роман Копин распорядился включать уличное освещение.
«На улицах уже темно, поэтому прошу муниципалитеты обратить на это внимание», — добавил глава Чукотки.
Как сообщало ИА REGNUM, в северных регионах Дальнего Востока лето кончилось — на Чукотке в начале и в конце июля шли дожди с мокрым снегом.