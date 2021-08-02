Пекин, 2 августа, 2021, 06:13 — ИА Регнум. Выручка от продаж игровой индустрии Китая достигла 150,5 млрд юаней (около $23,17 млрд) в первом полугодии этого года, что на 7,89% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отраслевом отчете, передает агентство Синьхуа.

Компьютерная игра

Отчет был опубликован на Китайском конгрессе цифровых развлечений, который стартовал в Шанхае 29 июля. В докладе говорится, что игровая индустрия страны продолжает расти, создана система аутентификации по имени, а также улучшена защита несовершеннолетних.

Однако в отрасли наблюдается замедление роста числа китайских пользователей игр, и в будущем игровой рынок будет становиться все более ожесточенным. С января по июнь число пользователей игр в Китае достигло почти 667 млн, что на 1,38% больше, чем в прошлом году за тот же период.

Саморазвивающиеся игровые продукты Китая продолжают пользоваться популярностью за рубежом, основными рынками являются Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея, в то время как Бразилия и Мексика являются бурно развивающимися рынками, говорится в докладе.