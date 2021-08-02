Калининград, 2 августа, 2021, 06:13 — ИА Регнум. Калининградский арбитраж 6 октября 2021 года начнёт рассмотрение иска ФГУП «Росморпорт» к ЗАО «Верхне-Прегольский порт». Истец требует освободить причал-стенку в Калининграде и передать её по акту, передаёт ИА REGNUM.

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Исковое заявление поступило в суд 28 июля 2021 года, а на следующий день его принял судья Зинченко. Госведомство требует обязать «освободить причал-стенку ГСЗ с кадастровым номером 39:15:133 410:21», расположенную на Московском проспекте, 300 в Калининграде, а также «передать его по акту сдачи-приемки в десятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу».

Портовая компания была признана банкротом в ноябре 2018 года. В отношении ЗАО ввели конкурсное производство.