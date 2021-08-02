Пекин, 2 августа, 2021, 06:10 — ИА Регнум. Китай скорректировал экспортные тарифы на некоторые виды металлопродукции в рамках усилий по модернизации и преобразованию отрасли, сообщает агентство Синьхуа.

Металлургия

Начиная с 1 августа Китай повысил экспортные тарифы на феррохром и чугун высокой чистоты до 40% и 20% соответственно, согласно циркуляру, выпущенному Комиссией по таможенным тарифам Госсовета КНР.

Предыдущие ставки на экспорт продукции с 1 мая составляли 20% и 15% соответственно. Этот шаг направлен на стимулирование модернизации промышленности и качественного развития сталелитейного сектора, отмечается в циркуляре.