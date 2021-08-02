Чунцин, Китай, 2 августа, 2021, 06:07 — ИА Регнум. В городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая в первой половине 2021 года наблюдался значительный рост объемов трансграничной электронной коммерции, сообщает агентство Синьхуа.

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С января по июнь объем трансграничной электронной торговли в Чунцине составил 6,14 млрд юаней ($945,46 млн), увеличившись на 75,6% в годовом исчислении, по данным муниципальной торговой комиссии. В частности, экспорт электронной коммерции от бизнеса к бизнесу (B2B) вырос в четыре раза до 2,91 млрд юаней.

Чунцин использует свои логистические преимущества в качестве крупного узла для грузовых поездов Китай — Европа и центра эксплуатации Нового Международного торгового коридора суша — море для увеличения экспорта электронной коммерции B2B.

Внутренний город способствовал сотрудничеству между глобальными платформами B2B, такими как Alibaba.com и Amazon, а также местными предприятиями, включая производителей запчастей для автомобилей и мотоциклов, станков, текстиля и одежды.

По данным местной таможни, в первой половине этого года объем внешней торговли Чунцина увеличился на 37,6% в годовом исчислении до 376,6 млрд юаней.