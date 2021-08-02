Благовещенск, 2 августа, 2021, 06:05 — ИА Регнум. В Амурской области за неделю заразились коронавирусом 910 человек, треть из них болеют пневмонией. По сравнению с предыдущей неделей, количество инфицированных COVID-19 возросло на 5,8%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 августа в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Лидеры по количеству заболевших — города Благовещенск (362 случая, двумя неделями ранее — 340) и Свободный (111 случаев, двумя неделями ранее — 108).

В основном болеют люди среднего возраста (36%), 17% от числа инфицированных — пожилые. Контактировали с зараженными 2160 человек, их наблюдают врачи.

За весь период пандемии в Приамурье инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 27 843 человек. Из них 24 864 амурчанина полностью выздоровели, а 344 пациента умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 30 июля в Приамурье за всё время пандемии зарегистрировано 339 летальных исходов пациентов с коронавирусом, С начала пандемии инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 27 439 человек.