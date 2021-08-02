Екатеринбург, 2 августа, 2021, 06:04 — ИА Регнум. Лучница Ксения Перова, ставшая серебряной медалисткой Олимпиады в Токио, вернулась в Екатеринбург. В аэропорту «Кольцово» её встретили муж и дочь.

Пресс-служба губернатора Свердловской области Серебряная медалистка Ксения Перова в аэропорту Екатеринбурга

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В разговоре с журналистами чемпионка призналась, что очень хотела бы отдохнуть и увидеть своих родителей. Дома она не была уже три месяца.

«Когда закончилась Олимпиада, я почувствовала дикую усталость. Надо собраться с силами, прийти в себя и подумать, что будет дальше», — цитирует её Е1.ru.

Также из Токио вернулся тренер Перовой Станислав Попов. Как сообщало ИА REGNUM, лучница стала серебряным призёром в командном первенстве.