Пекин, 2 августа, 2021, 05:58 — ИА Регнум. Ведущий китайский производитель автомобильных литий-ионных аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) представил 29 июля свой натриево-ионный аккумулятор первого поколения, сообщает агентство Синьхуа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электромобиль

Плотность энергии батареи может достигать 160 Втч/кг, а сама батарея может заряжаться за 15 минут до 80% при комнатной температуре, сказал председатель CATL Робин Цзэн на онлайн-мероприятии по запуску.

По словам Цзэна, батарея обладает преимуществами высокой плотности энергии, быстрой зарядки, отличной термостабильности, отличной производительности при низких температурах и высокой эффективности интеграции.

Заместитель руководителя научно-исследовательского института CATL Хуан Цисен, сказал, что батарея хорошо работает при хранении энергии и различных сценариях электрификации транспорта, особенно в регионах с чрезвычайно низкими температурами. По словам Хуана, CATL стремится сформировать полную промышленную цепочку натриево-ионных аккумуляторов к 2023 году.

Компания CATL со штаб-квартирой в городе Нинде в провинции Фуцзянь на востоке Китая получила выручку в размере примерно 50,32 млрд юаней (около $7,79 млрд) в 2020 году, что на 9,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно ее годовому отчету, поданному на фондовую биржу Шэньчжэня.