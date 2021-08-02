Берлин, 2 августа, 2021, 05:49 — ИА Регнум. Закачку газа в подземные хранилища Европы заметно сократил «Газпром». Об этом 1 августа свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Начиная с 31 июля снизилась закачка газа в крупнейшие подземные хранилища, расположенные в Австрии (Хайдах), Германии (Реден), Нидерландах (Бергермеер). Кроме того, по данным немецкого транзитного оператора Gascade, уменьшились объёмы поставки сырья по газопроводу «Ямал — Европа», проходящему через Белоруссию и Польшу в ФРГ.

Уточняется, что раньше в Германию на входе поступало 84 млн куб. м газа, то 31 июля поступило 50 млн куб м, а 1 августа 60 млн куб. Уточняется, что в настоящее время в Европе ощущается нехватка газа, его баланс сейчас является остродефицитным. После холодной зимы в Европе необходимо заполнить хранилища, эта задача осложнена дефицитом сниженного природного газа (СЖГ) на мировом рынке, что, в свою очередь, повлекло рост цен на СЖГ. В настоящее время цена на СЖГ составляет уже $500 за тысячу кубометров.