Красноярск, 2 августа, 2021, 05:50 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил иск АО «Красноярский электровагоноремонтный завод», ответчиком по которому выступает Минэнерго России. Дело начнут слушать 15 сентября 2021 года. Спор касается приказа министра энергетики РФ Александра Новака «Об утверждении схемы теплоснабжения города Красноярска до 2033 года (актуализация на 2021 год)», передаёт ИА REGNUM.

Суд

Претензии предприятия к министерству были поданы в начале июля 2021 года. Их приняла судья Кукина. В деле речь идёт «о признании недействительным приказа от 17.07.2020 года №574».

В базе НПА под этим номером идёт актуализация схемы теплоснабжения Красноярска, рассчитанной до 2033 года. Приказ подписал Александр Новак. Детали иска пока не сообщались.

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