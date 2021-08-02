Владивосток, 2 августа, 2021, 05:51 — ИА Регнум. В Приморье за сутки от последствий COVID-19 скончались ещё шесть человек, накануне — пять, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Вакцинация

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На 2 августа в регионе зарегистрировано с начала пандемии 55 078 носителей коронавируса (+257 за сутки). Выздоровели 48 576 человек (+198). Не справились с болезнью 930 пациентов.

В госпиталях на лечении в тяжелой форме находятся более 700 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье доставлена первая партия четвертой отечественной вакцины против COVID-19 — «Спутник Лайт». Все 5088 доз распределят в 41 медорганизацию края.