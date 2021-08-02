Благовещенск, 2 августа, 2021, 05:30 — ИА Регнум. Ливень в Амурской области 1 августа заблокировал дороги, подтопил дома и огороды, размыл мосты. В населённые пункты Валуево, Александровка, Талакан проезд невозможен, в село Гомелевка из-за повреждения моста можно попасть только по объездной дороге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре правительства Амурской области. Также подтоплены дома и приусадебные участки в городе Завитинск.

ru.torange.biz Ливень

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От циклона пострадали два района Амурской области — Завитинский и Бурейский. В Завитинском районе подтопило шесть жилых домов и 400 огородов, невозможен проезд по участку дороги Преображеновка — Валуево. В Бурейском районе частично размыты автомобильные мосты на пути к селу Гомелевка и посёлку Талакан, повреждён участок дороги в село Александровка.

В пострадавших от подтопления населённых пунктах работает оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области. В городе Завитинск открыт пункт временного размещения, но пока им никто не воспользовался — люди ночевали у соседей.

Сильные дожди продолжают идти в Амурской области. Угроза ливней сохраняется в Зейском, Селемджинском, Архаринском, Бурейском, Завитинском, Ромненском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье сильными ливнями 1 августа подмыло несколько участков дорог, в том числе федеральную трассу «Амур». В Магдагачинском районе на 1225 км дороги образовался обрыв шириной 7 м, длиной 5 м и глубиной около 2 м. Движение транспорта приостановлено.