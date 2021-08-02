Штат Калифорния, США, 2 августа, 2021, 05:28 — ИА Регнум. Жертвами крушения вертолёта стали четыре человека в северной части американского штата Калифорния. Об этом 2 августа сообщил телеканал CBS13.

(сс) pcgis Крушение вертолета

Падение вертолёта модели Robinson R66 произошло днём 1 августа. Выехавшие на место крушения сотрудники экстренных служб обнаружили тела четырёх человек без признаков жизни.

Расследованием причин и обстоятельств крушения воздушного судна занимаются федеральное управление гражданской авиации (FAA) и национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели граждан США при падении самолёта на Украине.