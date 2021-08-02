Владивосток, 2 августа, 2021, 05:35 — ИА Регнум. В Приморье доставлена первая партия четвертой отечественной вакцины против COVID-19 — «Спутник Лайт». Все 5088 доз распределят в 41 медорганизацию края, сообщили 2 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Www.volgograd.ru Вакцина «Спутник Лайт»

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В настоящее время вакцинация взрослого населения в Приморье ведётся двухкомпонентными препаратами: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Всего в край с начала массовой вакцинации доставлено 405 638 доз вакцин. Первым компонентом привились 328 100 человек, завершили иммунизацию 255 165 приморцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке полный курс вакцинации от COVID-19 завершили более 16 тыс. человек.