Женева, Швейцария, 2 августа, 2021, 05:16 — ИА Регнум. Интенсивное распространение коронавирусной инфекции в странах, где нет вакцин от COVID-19, увеличивает вероятность появления новых штаммов SARS-CoV-2, которые могут стать более опасными. Об этом сказано в статье спецпосланников гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованной 2 августа в газете «Известия».

NIAID Вакцинация

Спецпосланники ВОЗ предупреждают, что появление новых штаммов SARS-CoV-2 в странах, где нет вакцин от COVID-19, может стать опасным для всего мира. При интенсивном распространении инфекции возрастает вероятность появления более трансмиссивных и опасных вариантов инфекции. В конечном итоге это может привести к тому, что эффективность уже существующих препаратов будет снижена.

По этой причине спецпосланники ВОЗ призвали государства, обладающие большими запасами вакцин, не копить их у себя, а делиться со странами, где вакцин от COVID-19 нет совсем. Только так, по мнению специалистов ВОЗ, можно обуздать распространение коронавирусной инфекции.

По данным ВОЗ и её партнёров по COVAX в мире распространено уже более 3 млрд доз вакцин от COVID-19, но из них через механизм COVAX было распространено лишь около 90 млн доз.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на сегодняшний день лишь малая часть населения беднейших стран мира прошла вакцинацию от COVID-19.