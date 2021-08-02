Новосибирск, 2 августа, 2021, 05:00 — ИА Регнум. Теперь Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН) можно посетить, не выходя из дома. По институту запущен виртуальный экскурсионный тур, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Inp.nsk.su Электрон-позитронный коллайдер ВЭПП-2000 ИЯФ СО РАН

«Во время виртуального тура вы посетите ключевые объекты и лаборатории ИЯФ СО РАН, включая бункер синхротронного излучения ВЭПП-4, зал электронно-лучевых технологий, электрон-позитронный коллайдер ВЭПП-2000, лабораторию по разработке новых магнитов и методик для измерения магнитного поля, а также другие места. В их стенах ученые проводят самые разные эксперименты — от испытания прототипов новых источников электронного пучка до производства перспективных сцинтилляционных кристаллов, которые можно использовать для изучения космоса, океана и геологических процессов, — уточнили в пресс-службе ИЯФ СО РАН. — Во время виртуального тура физики расскажут подробнее о своих исследованиях, поддержанных Российским научным фондом, и покажут изнутри, как работают уникальные установки».

Отмечается, что виртуальный тур по институту запустил Российский научный фонд.

Напомним, что почти 60 лет назад в Институте ядерной физики имени Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук построили и запустили один из первых в мире коллайдеров, на базе которого начали проводиться эксперименты по физике элементарных частиц — ВЭП-1.