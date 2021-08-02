Владивосток, 2 августа, 2021, 05:02 — ИА Регнум. В Приморье 2 августа действует шесть природных пожаров — утром ликвидирован один в Красноармейском районе, площадью 15 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

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В Рощинском лесничестве за минувшие сутки потушено 15 га, один пожар площадью 110 га в Тернейском лесничестве локализован.

На тушении пожаров были задействованы более 130 человек и 32 единицы техники.

В Тернейском муниципальном округе зарегистрировано четыре пожара на площади 3043 га, два пожара площадью 700 га действует в Сихотэ-Алинском государственном заповеднике Красноармейского района.

В ряде районов Приморья продолжает действовать особый противопожарный режим.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России на 31 июля действовало 267 очагов лесных пожаров, 47 из которых локализованы.