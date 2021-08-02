Якутск, 2 августа, 2021, 04:52 — ИА Регнум. Акваторию реки Лена в Якутии 2 августа обследуют в поисках разлива нефтепродуктов. Утечка могла пройти в районе Якутска и посёлка Жатай, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе республики.

Saratovnews.ru Разлив нефтепродуктов

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Поводом для осмотра акватории Лены стали сообщения в соцсетях, где было размещено видео утечки нефтепродуктов. В связи с этим министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии и Восточно-Сибирское территориальное управление Росрыболовства организовали совместный рейд на реке. Если утечка будет обнаружена, то расследованием нарушения природоохранного законодательства займётся управление Росприроднадзора по Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года было возбуждено уголовное дело по факту разлива 4,7 тонны дизтоплива на дизельной электростанции села Аргахтах «Сахаэнерго».